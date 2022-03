Pflanzen fangen Feuer: Großeinsatz im Einkaufszentrum

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Einkaufszentrum in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Rund 200 Menschen verließen das Gebäude am Montagabend, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Feuerwehrleute stellten fest, dass Pflanzen Feuer fingen, eine Sprinkleranlage löschte die Flammen.

Der Rauch zog durch das Einkaufszentrum und ein Geschäft in Mitleidenschaft. «Teilweise sind Lebensmittel aufgrund dessen nicht mehr zum Verkauf geeignet», hieß es weiter. Mehr als 60 Kräfte waren im Einsatz. Schaden und Ursache waren noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt.