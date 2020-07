Plädoyers im Prozess um Gruppenvergewaltigung ohne Publikum

Freiburg (dpa/lsw) - Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg werden die Plädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Auch die letzten Worte der Angeklagten vor den Urteilen werden nicht-öffentlich sein, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin am Donnerstag am Landgericht Freiburg. Da für Teile des vor gut einem Jahr begonnenen Prozesses Publikum und Presse ausgeschlossen worden waren, gelte dies zwingend auch für Plädoyers und letzte Worte. Grund sei der Schutz von Persönlichkeitsrechten des Opfers und von Angeklagten. Die Urteilsverkündungen sollen laut dem Gericht wieder öffentlich sein.

Der Prozess hatte Ende Juni vergangenen Jahres begonnen. Angeklagt sind elf Männer von 18 bis 30 Jahren wegen Vergewaltigung oder unterlassener Hilfeleistung. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Ihnen wird vorgeworfen, Mitte Oktober 2018 die 18-Jährige nachts vor einer Disco in einem Gebüsch vergewaltigt oder ihr nicht geholfen zu haben. Sie bestreiten dies oder schweigen zu den Vorwürfen.

Der Prozess wird fortgesetzt. Das Gericht plant Urteilsverkündungen bis Mitte Juli. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist offen. Wegen der Vielzahl der Beteiligten und der umfangreichen Beweisaufnahme war der Prozess bereits mehrfach verlängert worden.