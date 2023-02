Plädoyers und Urteil zu Messer-Attacke in Flüchtlingsheim

Ravensburg (dpa) - Im Prozess gegen einen 32-Jährigen wegen eines blutigen Messerangriffs in einer Asylbewerberunterkunft am Bodensee werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet. Dem Mann wird Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Der nigerianische Asylbewerber soll im Juni 2022 in Kressbronn im Süden Baden-Württembergs mit einem Küchenmesser auf Frauen und Männer eingestochen haben.

Sechs Menschen wurden bei dem Messerangriff teils lebensgefährlich verletzt. Ein Syrer starb noch vor Ort. Laut Staatsanwaltschaft sollen Streitigkeiten über das Zusammenleben in der Unterkunft und über Integration zu den Taten geführt haben. Vor Gericht schwieg der mutmaßliche Täter bislang zu den Vorwürfen.