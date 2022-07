Pokalspiel in Rehden: Sandhausens Schwartz fordert Konstanz

Sandhausen (dpa/lsw) - Trainer Alois Schwartz vom SV Sandhausen fordert beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal von seiner Mannschaft einen konstanteren Auftritt als zuletzt. «Es reichen keine 60 Minuten, sondern wir müssen es über 90 hinbringen», sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten zwei Tage vor der Partie bei Viertligist BSV SW Rehden am Sonntag (13.01 Uhr/Sky). Man wisse «um die Brisanz in so einem Spiel» und müsse «von Beginn an hellwach und da sein», betonte der 50-jährige Schwartz. «Es ist für uns wirtschaftlich, aber auch sportlich wichtig, eine Runde weiterzukommen.»

Sandhausen, das in der Liga zuletzt mit 1:2 beim SV Darmstadt verlor, kann gegen den Regionalligisten personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Einzig Ersatzkeeper Benedikt Grawe nach einer Blinddarm-OP und Offensivmann Cebio Soukou nach Knieproblemen sind noch nicht einsatzbereit. Soukou habe aber die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert und sei auf einem guten Weg, berichtete Schwartz.