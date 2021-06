Polizei befreit Schäferhund aus überhitztem Auto

Tamm (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Kreis Ludwigsburg einen Schäferhund aus einem 49 Grad warmen Auto befreit. Der Besitzer hatte den Vierbeiner ohne Wasser und bei geschlossenen Fenstern in dem Wagen zurückgelassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes den hechelnden Hund hinter beschlagenen Scheiben des geparkten Autos in Tamm entdeckt.

Nachdem eine Beamtin der alarmierten Polizei am Dienstag ein Autofenster mit einem Notfallhammer eingeschlagen hatte, sei der Hund aus dem Auto geholt worden. Dann hätten Ordnungshüter das Tier in den Schatten gelegt und mit Wasser versorgt. Zwar habe die Außentemperatur nur 20 Grad betragen. Im Auto selbst habe aber eine Temperatur von 49 Grad geherrscht. Der Hundebesitzer habe schlicht vergessen, das Fenster zu öffnen. Der 44 Jahre alte Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen, wie die Polizei mitteilte.

