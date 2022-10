Polizei beschlagnahmt kiloweise Marihuana

Biberach/Erbach/Ulm (dpa/lsw) - 18 Kilogramm Marihuana hat die Polizei bei zwei Männern aus Ulm und dem Landkreis Biberach gefunden. Einer der Männer war einer Polizeistreife am 12. Oktober bei einer Verkehrsüberwachung zwischen Erbach (Alb-Donau-Kreis) und Ulm am Rande eines Seengebiets aufgefallen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der Mann war mit einer Taschenlampe unterwegs und verhielt sich laut den Beamten auffällig. Als sie den 48-Jährigen kontrollierten, stellten sie zwei Müllsäcke mit geernteten Marihuana-Pflanzen sicher.

In einem nahe gelegenen Gartenhaus fanden sie weitere Marihuana-Pflanzen. Außerdem stießen die Beamten dort auf einen 45-Jährigen, der sich in einem Kellerverschlag versteckte. Die Ermittler durchsuchten auch die Wohnungen der beiden Männer in Ulm und im Landkreis Biberach, wo sie ebenfalls Marihuana entdeckten. Zudem fanden sie dort Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Nach Angaben der Polizei sind die Tatverdächtigen geständig und derzeit auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.