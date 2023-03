Polizei: Elf Menschen waren in Hand des Geiselnehmers

Karlsruhe (dpa) - Der Geiselnehmer von Karlsruhe hatte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft elf Menschen in seiner Gewalt. Wie die Ermittler am späten Freitagabend mitteilten, werde noch der Frage nachgegangen, ob es sich bei einer der Geiseln womöglich um eine Mittäterin des Festgenommenen handeln könnte. Die Polizei hatte am Freitagabend nach fast fünf Stunden die Geiselnahme in einer Apotheke beendet und einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Tat und deren Beendigung niemand verletzt. Über mögliche Forderungen und Lösegeldforderungen wollte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen zunächst keine Angaben machen.