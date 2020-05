Polizei ermittelt gegen Sicherheitsmann

Tuttlingen (dpa/lsw) - Weil er mit einem Kunden ohne Mundschutz aneinander geraten sein soll, hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen Sicherheitsdienstmitarbeiter in Tuttlingen aufgenommen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch betrat ein 48-Jähriger am Montag den Lebensmittelladen ohne Maske und geriet mit dem zwei Jahre älteren Sicherheitsdienstmitarbeiter zunächst in lautstarken Streit. Beide Beteiligten kannten sich. Gegen den Kunden wird wegen Beleidigung ermittelt.