Bühl (dpa/lsw) - Ein verschmutztes Gewässer in Bühl (Kreis Rastatt) hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Mutmaßlich war Öl in den Bach Salzwässerle gelaufen, wie aus einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag hervorgeht. Ein Spaziergänger hatte am Mittwochabend eine rot-grüne Verfärbung gemeldet. Nach ersten Ermittlungen könnte eine nahe gelegene Firma die Umweltverschmutzung verursacht haben.