Polizei fasst 24 mutmaßliche Dealer

Freiburg (dpa/lsw) - Im Zuge zahlreicher Kontrollen hat die Polizei auf einem Kirchplatz in Freiburg 24 mutmaßliche Drogendealer festnehmen können. Fünf Männer sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Seit Oktober waren laut einem Sprecher vermehrt Zivilpolizisten auf dem Stühlinger Kirchplatz im Einsatz und konnten Marihuana, Amphetamin, Kokain und mehrere Tausend Euro Dealergeld beschlagnahmen. Insgesamt werde in 68 Fällen, darunter auch gegen mutmaßliche Käufer, ermittelt.