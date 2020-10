Polizei fasst mutmaßliche Diebesbande

Bad Säckingen/Reutlingen - Die Polizei hat in Bad Säckingen eine mutmaßliche Bande von Ladendieben gefasst. Eine Frau und zwei Männer stehen im Verdacht, für mehr als 70 Ladendiebstähle in ganz Deutschland verantwortlich zu sein, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstag mitteilten. Die 30-jährige Frau und die beiden 25 und 30 Jahre alten Männer wurden am Montag auf frischer Tat ertappt und sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie kommen laut Polizei aus dem Frankfurter Raum und sollen Drahtzieher einer bundesweit agierenden Bande sein.

Durch ihre Diebstähle von vor allem Zigaretten, Alkohol und Zahnbürstenaufsätzen seien Schäden in sechsstelliger Höhe entstanden, teilte die Polizei mit. Die nun erfolgte Festnahme ist Folge von Ermittlungen, die bereits Anfang des Jahres nach einer Reihe von Diebstählen in den Landkreisen Reutlingen und Zollernalbkreis begonnen hatten. Die Polizei ermittelt zu weiteren Beteiligten der Diebstähle.