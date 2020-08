Polizei findet bei Hausdurchsuchung sechs Kilogramm Heroin

Hohentengen am Hochrhein (dpa/lsw) - Weil die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im Landkreis Waldshut sechs Kilogramm Heroin gefunden hat, sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Freiburger Ermittler waren den Männern zusammen mit Schweizer Behörden auf die Schliche gekommen und durchsuchten vergangene Woche ein Mehrfamilienhaus in Hohentengen am Hochrhein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei stießen sie zudem auf weitere Drogen und hohe Summen an Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer die Drogen in die Schweiz bringen wollten.