Polizei findet bei Verkehrskontrolle 15 Kilogramm Marihuana

Ilsfeld (dpa/lsw) - Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte 15 Kilogramm Marihuana gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden eine Frau und ihr Begleiter auf dem Parkplatz einer Tankstelle nahe der A81 bei Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) kontrolliert. Dabei fanden die Beamten am vergangenen Donnerstag drei Müllsäcke mit Marihuana gefüllt auf dem Rücksitz und im Kofferraum. Nachdem die 38-Jährige und ihr 34-jähriger Beifahrer dann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt wurden, sind sie in unterschiedliche Haftanstalten gebracht worden.

