Dettenhausen (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Dettenhausen (Kreis Tübingen) eine Frau tot und einen Mann schwer verletzt aufgefunden. Die Umstände seien noch unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Nacht zum Dienstag. Die Leiche und der Verletzte wurden demnach bereits am Montagnachmittag gefunden. Am Dienstag wollten Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Einzelheiten mitteilen, hieß es.