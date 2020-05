Polizei gelingt Schlag gegen Trickbetrüger-Gruppe

Ravensburg/Kassel (dpa/lhe) - Weil sie als falsche Polizisten mehrfach Senioren betrogen haben sollen, sind drei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Ravensburg mitteilten, soll die im Bodenseeraum und in der Türkei agierende Callcenter-Betrugsbande ihre Opfer um insgesamt rund 200 000 Euro gebracht haben. Dabei gelang es laut Ermittlern auch, einen Fall in Hessen zu verhindern.

Bereits Ende März erbeuteten falsche Polizisten 17 000 Euro von einem älteren Mann in Baden-Württemberg. Der Fall im Kreis Ravensburg führte die Ermittler zu einem 39-Jährigen, der die Geldabholungen mutmaßlich organisierte. Im April holte er Gold und Bargeld im Wert von 40 000 Euro von einem Senioren in Konstanz ab. In der Folge nahmen Spezialkräfte ihn und einen Komplizen fest.

Außerdem nahm die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Betrüger fest, der das Diebesgut zu den Drahtziehern in der Türkei weiterleiten sollte. Zudem sei es gelungen, eine weitere Tat in Kassel zu verhindern und eine Abholerin festzunehmen.