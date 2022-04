Polizei hält sich nach Tötungsdelikt in Stuttgart bedeckt

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Stuttgart ist die Leiche des Opfers obduziert worden. Dazu, welche Verletzungen zum Tod führten, wollte die Polizei sich am Dienstag aber nicht äußern. Eine Schusswaffe und Messer sollen in Gebrauch gewesen sein, sagte eine Sprecherin. Auch zu möglichen Hintergründen machte sie keine Angaben.

Ein 33-Jähriger war am Donnerstag bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten tödlich verletzt worden. Die Täter sollen mit einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach ihnen.