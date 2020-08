Polizei löst überlaute Party mit 250 Gästen auf

Obrigheim (dpa/lsw) - Wegen übermäßigen Lärms und Missachtung von Abstands- und Hygieneregeln hat die Polizei eine Veranstaltung in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) aufgelöst. Zahlreiche Anwohner hatten sich am späten Samstagabend über Ruhestörung beschwert. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und musste sich massive Beleidigungen aus Reihen der etwa 250 Anwesenden anhören. Etliche Teilnehmer erhielten Anzeigen, wie die Polizei am Montag mitteilte.