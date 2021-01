Polizei möchte unbekannten Toten identifizieren

Deizisau (dpa/lsw) - Die Polizei möchte mit Fotos einen unbekannten toten Mann identifizieren. Die Leiche des Mannes wurde an Silvester in Deizisau (Kreis Esslingen) auf einem Firmengelände gefunden. Trotz umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei ist nicht bekannt, wer der Tote ist. Ein Mitarbeiter der Firma hatte den Leichnam am Fuße einer Außentreppe des Firmengebäudes entdeckt und die Polizei verständigt. Die Polizei schließt eine Fremdeinwirkung aus, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.