Polizei nimmt Dealer fest und beschlagnahmt ein Kilo Kokain

Niefern-Öschelbronn (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) zwei Drogendealer festgenommen. Die beiden Männer wurden am Donnerstag festgenommen, als es zu einem mutmaßlichen weiteren Drogengeschäft kommen sollte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der 45 Jahre alte Verdächtige soll bereits mindestens 18 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Kokain in Umlauf gebracht haben.

Am Donnerstag beschlagnahmten die Beamten ein weiteres Kilogramm Kokain, als sich der 45-Jährige mit dem 25 Jahre alten Verdächtigen getroffen hatte. Die beiden Männer sollten einem Haftrichter vorgeführt werden. Den Festnahmen waren mehrere Monate andauernde Ermittlungen vorausgegangen.

