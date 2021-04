Polizei nimmt jugendliche Einbrecher in Karlsruhe fest

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Polizei in Karlsruhe hat zwei Jugendliche festgenommen, die zahlreiche Einbrüche begangen haben könnten. Das Duo soll zuvor in einen Getränkemarkt eingestiegen und Zigaretten und einige Getränkedosen geklaut haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch die Alarmanlage sei die Tat aber sofort entdeckt worden. Beamte nahmen die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen nach einer Fahndung in der Nacht zum Freitag fest. Danach ergaben sich Hinweise, dass sie für zahlreiche weitere Einbrüche in der Fächerstadt verantwortlich sein könnten. Es werde ermittelt. Das Duo kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

