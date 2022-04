Polizei nimmt mutmaßliche Brandstifterin fest

Neuweiler (dpa/lsw) - Mehrere Tage nach einem Brand in einem Gebäude in Neuweiler (Kreis Calw) hat die Polizei die mutmaßliche Brandstifterin gefasst. Nach Auskunft vom Montag kam die 49-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung. Die Feuerwehr hatte am Freitag ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert. Menschen wurden nicht verletzt. Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Am Brandort nahmen Polizisten die 49 Jahre alte Frau fest. Es ergaben sich Hinweise, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 300.000 Euro.