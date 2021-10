Polizei nimmt mutmaßliches Drogendealer-Trio fest

Göppingen (dpa/lsw) - Beamte einer Spezialeinheit haben in Göppingen drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, kamen die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren in Untersuchungshaft. Sie sollen mehrere Kilo Kokain und Amphetamin verkauft haben. Die Polizei nahm die Verdächtigen nach einem Drogengeschäft Ende September fest. Die Kriminalpolizei hatte seit August ermittelt. Bei Wohnungsdursuchungen entdeckten die Ermittler unter anderem mehr als sieben Kilo Drogen, rund 17.000 Euro mutmaßliches Dealergeld und zwei Schusswaffen.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-486219/2