Sigmaringen (dpa/lsw) - Kleiner Vogel, großer Einsatz: Wegen eines Taubenkükens hat die Polizei einen Straßentunnel in Sigmaringen kurzzeitig gesperrt. Das kleine Tier war am Vorabend aus dem Nest geplumpst und hockte auf dem Seitenstreifen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Mitarbeiterin des Tierschutzes nahm das Küken in Obhut.

