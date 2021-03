Polizei stoppt illegales Autorennen

Sindelfingen (dpa/lsw) - Drei zum Teil noch unbekannte Autofahrer sollen sich in Sindelfingen ein illegales Rennen geliefert haben. Dabei seien sie innerorts mindestens 150 Stundenkilometer schnell gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Erlaubt seien auf der Strecke 50 Kilometer pro Stunde, auf zwei Abschnitten auch 70. Einer Streife waren die drei hochmotorisierten Wagen am frühen Sonntagmorgen an einer Tankstelle in der Stadt im Kreis Böblingen aufgefallen.

Die Beamten verfolgten sie und entschlossen sich den Angaben nach zu einer Kontrolle, nachdem ein Auto über eine rote Ampel gefahren war. In diesem Moment beschleunigten die Fahrer jedoch stark. Den Polizisten gelang es, einen der Raser zu stoppen. Gegen den 21-Jährigen werde ermittelt. Seine zwei mutmaßlichen Kontrahenten konnten aber fliehen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210301-99-639608/2