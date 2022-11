Polizei stoppt Tiertransport: Hundewelpen beschlagnahmt

Ellwangen (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Ellwangen einen Transporter mit Hundewelpen gestoppt. Nach Angaben der Beamten vom Montag waren die drei Tiere verwahrlost. «Die kleinen Vierbeiner lagen in ihren Exkrementen, waren verwahrlost und dehydriert.» Die Tiere wurden bei der Kontrolle am Sonntag beschlagnahmt und dem Veterinäramt übergeben. Gegen zwei der vier Insassen des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.