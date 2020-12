Polizei sucht nach tödlichem Angriff nach Tätern

Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen 26 Jahre alten Spaziergänger in Ebersbach an der Fils (Landkreis Göppingen) sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Mann an schweren Kopfverletzungen gestorben war, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Womit die Verletzungen verursacht wurden, war zunächst unklar.

Der Mann war am Montagabend mit seiner 30-jährigen Frau spazieren, als sich ihnen nahe einer Unterführung zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer näherten. Nach Angaben der Frau gingen die Unbekannten auf das Paar los. Sie hätten auf den 26-Jährigen eingeschlagen. Sie selbst überstand den Angriff mit leichten Verletzungen, ihr Mann starb noch am Tatort.

Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Getötete, ein Pakistaner, in einer Moschee in Stuttgart gepredigt. Gleichwohl ermitteln die Behörden in alle Richtungen, um die Tat aufzuklären. Ein Motiv der Angreifer ist weiterhin unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.