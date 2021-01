Polizei umstellt Wohnhaus in Baden-Baden nach Knall

Baden-Baden (dpa/lsw) - Die Polizei hat ein Mehrfamilienhaus in Baden-Baden weiträumig umstellt, nachdem Zeugen einen Knall gehört hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Bewohner am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte verbal bedroht und eine mögliche Explosion angekündigt, teilte die Polizei mit. Die Polizei forderte daraufhin eine Hubschrauberstaffel und Spezialkräfte zur Verstärkung an. Andere Bewohner seien vorsorglich aus dem Gebäude geholt worden. «Derzeit versuchen Ermittler mit dem Bewohner in Kontakt zu treten», hieß es. Details gab es zunächst keine.

