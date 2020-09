Polizei vermutet Familienstreit als Motiv

Wiesloch (dpa/lsw) - Nach einem Angriff zahlreicher Bewaffneter auf Bewohner eines Hauses in Wiesloch vermutet die Polizei als Motiv einen Streit zwischen zwei Familien. Zu dem Vorfall im Rhein-Neckar-Kreis vom Donnerstag mit zwei Verletzten gab es am Sonntag keine weiteren Angaben. Die nach Zeugenaussagen mindestens 20 Eindringlinge hatten Stöcke, Baseballschläger und Messer dabei. Verletzt wurde der 63 Jahre alte Vater eines 13-Jährigen mit einem Stich am Rücken, die 61 Jahre alte Mutter erlitt eine Kopfplatzwunde.

Zuvor war der Sohn der beiden nach Angaben der Polizei bei einer Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen von sechs bis sieben noch unbekannten Tätern mit Gürteln und Faustschlägen attackiert worden. Mit seinen Begleitern wurde er von den Angreifern bis zu seinem Elternhaus verfolgt und erneut verprügelt. Die Angreifer flohen und verschafften sich später bewaffnet Zutritt zum Haus.

Beim Eintreffen der Polizei mit insgesamt elf Streifenwagen herrschten immer noch tumultartige Szenen und eine aufgebrachte Stimmung. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Täter hatten - Stand Samstag - keinen Erfolg.