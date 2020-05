Mannheim (dpa/lsw) - Bei einer Einsatzfahrt ist in Mannheim ein Streifenwagen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Streifenwagen war am Vortag mit Blaulicht unterwegs und fuhr beim Abbiegen über die Gleise. Dabei stieß er mit der Bahn zusammen. Der Sachschaden wurde mit 35 000 Euro beziffert.