Polizeikontrolle führt zum Fund von mehreren Kilo Marihuana

Bretzfeld (dpa/lsw) - Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg hat die Polizei mehrere Kilogramm Marihuana entdeckt. Im Auto saßen nach Auskunft der Polizei vom Donnerstag vier Insassen. Während der Überprüfung am Dienstag an der Anschlussstelle Bretzfeld im Hohenlohekreis flüchtete plötzlich einer der Mitfahrer. Der 25-Jährige wurde nicht mehr gefunden. Im Kofferraum des Fahrzeuges befanden sich mehrere Pakete mit Marihuana. Die 21 Jahre alte Frau und ihre zwei 21 Jahre und 22 Jahre alten Mitfahrer sitzen in Untersuchungshaft.