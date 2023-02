Polizeipräsidentin Hinz im U-Ausschuss zur Polizeiaffäre

Stuttgart (dpa/lsw) - Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz wird am Montag (13.30 Uhr) im Untersuchungsausschuss im Landtag in Stuttgart zur sogenannten Polizeiaffäre aussagen. Der Ausschuss dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU). Am Montag wird außerdem Julian Würtenberger, ehemaliger Staatssekretär im Innenministerium, noch einmal in dem Ausschuss befragt - er hatte dort bereits im vergangenen Jahr ausgesagt.

Ein inzwischen suspendierter Inspekteur der Polizei soll Ermittlungen zufolge vor fast einem Jahr in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Auch Innenminister Strobl stand wegen der Sache lange unter Druck - er hatte nach eigenen Angaben ein Schreiben des Anwalts des Inspekteurs an einen Journalisten weitergereicht. Die Ermittlungen gegen ihn wurden gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.