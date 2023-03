Polizist außer Dienst stoppt Falschfahrer

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Polizist außer Dienst hat auf einer Autobahn bei Heidelberg einen Falschfahrer gestoppt und damit wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 86-Jähriger am Samstagabend auf die A656 in Richtung Mannheim, wendete seinen Wagen dann und fuhr entgegen der Fahrtrichtung. Entgegenkommende Autofahrer mussten teilweise stark bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Beamter, der mit seinem privaten Wagen auf der Straße unterwegs war, konnte den Mann dazu bringen, auf den Standstreifen zu fahren und dort stehen zu bleiben. Der 86-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.