Polizist mitgeschleift: Fahnder nehmen Verdächtigen fest

Sindelfingen (dpa/lsw) - Neun Tage nach einer Kontrolle, bei der ein Polizist in Sindelfingen mit einem Auto mitgeschleift wurde, ist ein Verdächtiger gefasst worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, verhafteten Fahnder den Mann Ende vergangener Woche in Berlin. Der 33-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann soll Anfang September in einem unterschlagenen Wagen in der Stadt im Landkreis Böblingen geschlafen haben. Als die Beamten ihn überprüfen wollten, startete er den Motor, setzte sein Auto zurück und schleifte einen Polizisten etwa 15 Meter weit mit. Dieser gab daraufhin einen Schuss ab, der den Fahrer wahrscheinlich verletzte.

Beamte fanden den Wagen später auf einem Parkplatz in der Nähe des Sindelfinger Krankenhauses. Versorgen ließ sich der Verdächtige dort aber nicht. Vielmehr führten die in dem Fahrzeug sichergestellten Blutspuren zu dem polizeibekannten 33-Jährigen.

Unklar ist demnach weiterhin, wie der Mann in den Besitz des in Berlin zugelassenen Wagens kam. Laut Polizei handelte es sich um einen Mietwagen, den ein 23-Jähriger nicht zurückgebracht haben soll. Die Ermittlungen hierzu laufen, sagte ein Polizeisprecher.

