Polizist rettet sich mit Sprung vor betrunkenem Autofahrer

Lahr (dpa/lsw) - Mit einem Sprung zur Seite haben sich ein Polizist und ein Mann in Lahr im Schwarzwald vor dem Wagen eines betrunkenen Autofahrers retten können. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, hatte der 23-Jährige zuvor mehrere «Ausraster» - doch der Reihe nach.

Am Donnerstagmorgen soll der Betrunkene erst auf das Auto eines Mannes eingeschlagen und diesen beleidigt haben, wie es hieß. In seiner Rage habe der 23-Jährige dann vergessen, sein Auto gegen Wegrollen zu sichern, so dass es in der Stadt im Ortenaukreis gegen einen Transporter krachte. Danach soll er davongefahren und wenig später auf den Polizisten und den Mann zugefahren sein, die sich mit dem Sprung noch retten konnten.

Schlussendlich konnten die Beamten den jungen Mann festnehmen und feststellen, dass er eine Alkoholisierung von mehr als 1,5 Promille hatte. Sie nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab.