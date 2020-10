Polizisten finden 4,5 Kilo Haschisch: 24-Jähriger in U-Haft

Mannheim (dpa/lsw) - Polizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in Mannheim rund 4,5 Kilogramm Haschisch entdeckt. Den Beamten war ein Wagen aufgefallen, in dem der 24 Jahre alte Verdächtige auf dem Beifahrersitz saß, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Bei der Kontrolle auf der Bundesstraße 28 fanden sie bei ihm am Montagnachmittag einen Rucksack mit den Drogen. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, mit dem Haschisch Handel getrieben zu haben. Der 24-Jährige wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.