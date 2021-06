Polizisten riechen Drogen: Mutmaßlicher Dealer in Haft

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Bruchsal die Polizei wegen eines Nachbarstreits alarmiert - das ging nach hinten los: Als die Beamten bei ihm eintrafen, rochen sie Cannabis. Bei der folgenden Durchsuchung fanden sie mehr als zwei Kilogramm Marihuana, 21 Ecstasy-Pillen und Pfefferspray bei dem 37 Jahre alten Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Beschuldigte kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

