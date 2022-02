Potenzial für Solarenergie auf Hausdächern online abschätzen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wer den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach erwägt, kann das Energiepotenzial in einem Solarkataster der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) online einsehen. Die Kartenansicht sei mit einem Wirtschaftlichkeitsrechner ausgestattet, sagte LUBW-Präsidentin Eva Bell am Mittwoch in Karlsruhe. Damit könnten Bürgerinnen und Bürger herausfinden, welche Einnahmen mit Sonnenergie vom eigenen Dach möglich sind.

Die grün-schwarze Landesregierung treibt den Ausbau von Solarenergie massiv voran. Seit Januar müssen beispielsweise auf allen neuen Nicht-Wohngebäuden wie Firmendächern oder Hallen Photovoltaikanlagen angebracht werden. Wer ein neues Haus bauen will, muss ab 1. Mai eine Solaranlage auf dem Dach installieren lassen.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-944634/3