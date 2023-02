Prügelei nach Trinkerei: Frau verhaftet, Mann im Krankenhaus

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein Mann und eine Frau sind nach einem Trinkgelage in Ravensburg dermaßen aufeinander losgegangen, dass der Mann mit blutenden Wunden in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Offenbar hätten sich die gleichaltrigen 47-Jährigen in der Wohnung des Mannes gegenseitig mit Schlägen und Tritten malträtiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Erst die Beamten konnten die Streithähne voneinander trennen.

Die Frau sollte die Wohnung verlassen, doch sie weigerte sich zu gehen und setzte sich zur Wehr, als Polizisten sie aus der Wohnung geschoben hätten, hieß es. Daraufhin musste sie die Nacht zum Freitag in einer Arrestzelle verbringen. Beide müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.