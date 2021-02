Prozess nach Raubzug durch mehrere Bundesländer

Detmold (dpa) - Nach einem Raubzug durch mehrere Bundesländer muss sich heute ein 32-jähriger Mann vor dem Landgericht Detmold verantworten. Laut Anklage soll er bei 18 Einbrüchen in Elektronikläden Smartphones und andere Artikel im Wert von 120 000 Euro erbeutet haben. Dabei setzte er nach Erkenntnissen der Ermittler in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg eine selbstgebaute Ramme ein, um sich Zutritt zu den Geschäften zu verschaffen. Die Ramme diente ihm dazu, Türen oder Scheiben einzuschlagen. Dabei entstand von November 2019 bis Mai 2020 ein Sachschaden von rund 70 000 Euro.

Das Amtsgericht Detmold hatte den Mann mit Wohnsitz in Bukarest bereits wegen sechs ähnlicher Delikte im Sommer 2020 verurteilt. Eine der Taten war in Detmold. Auf die Spur zu den jetzt wegen besonders schweren Raubes angeklagten Delikten war die Polizei ihm durch DNA-Spuren an den Tatorten gekommen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Ein Urteil soll noch am Dienstag fallen.

