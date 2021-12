Prozess zum Allgäuer Tierschutzskandal: Landwirte geben Verstöße zu

Kempten (dpa) - Am Landgericht Kempten hat am Dienstag der erste Prozess zum Allgäuer Tierschutzskandal begonnen. Zum Auftakt gaben die drei angeklagten Landwirte zu, ihre Rinder in mehr als 100 Fällen monatelang vernachlässigt und leiden gelassen zu haben. Das Ehepaar und dessen erwachsener Sohn ließen über ihre Verteidiger erklären, sie seien mit dem zuvor deutlich vergrößerten Milchviehbetrieb nach einem schweren Autounfall des Sohnes massiv überfordert gewesen.

Laut Anklage hielt die Familie auf ihrem Hof im Landkreis Oberallgäu insgesamt 587 Rinder. Bei mehreren Kontrollen von Oktober 2019 bis März 2020 fanden Veterinäre dort abgemagerte Tiere, Rinder mit entzündeten Klauen, in Kot liegende Kühe und überfüllte Ställe. Das Landratsamt untersagte den Landwirten deshalb, weiter Tiere zu halten. Ihren Betrieb verkaufte die Familie nach eigenen Angaben.

Im Zuge des Allgäuer Tierschutzskandals waren zwischen Juli 2019 und Januar 2020 fünf Höfe wegen teils massiven Tierschutzverstößen in die Schlagzeilen geraten. Auslöser waren Videoaufnahmen, die aus einem Betrieb im Landkreis Unterallgäu stammen sollen. Der Prozess in diesem Fall am Landgericht Memmingen steht bislang noch aus. Mit einem Urteil im Kemptener Verfahren ist Mitte Dezember zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-288424/2