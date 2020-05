Psychisch kranker Mann bedroht Arzt mit Pistole

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein betrunkener und offenbar psychisch kranker Mann hat in Karlsruhe einen Arzt mit einer Pistole bedroht. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um eine Schreckschusswaffe, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Der Mediziner war am Dienstagabend zu dem 46-Jährigen gerufen worden und hatte ihn behandelt. Plötzlich zückte sein Patient die Waffe. Eine Mitarbeiterin des Arztes rief später die Polizei. Der Mann ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen und wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten diverse Stichwaffen sowie einen Schlagring.