Quad-Fahrer stürzt ohne Helm auf Probefahrt: Lebensgefahr

Tuningen (dpa/lsw) - Ein 53-Jähriger hat bei einem Sturz von einem Quad lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Er hatte bei einer Probefahrt vor einem Kauf keinen Helm getragen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann kam am Freitagabend auf einem Feldweg in Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) von der Strecke ab und stieß mit einem Vorderrad gegen einen Stromverteilerkasten. Daraufhin stürzte er vom Fahrzeug und kam mit dem Kopf auf der Straße auf. Einem Polizeisprecher zufolge stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen ins Krankenhaus.