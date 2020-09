Quarantäne beendet: SV Waldhof mit Verlaat und Christiansen

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim kann beim Saisonauftakt gegen den FC Viktoria Köln wieder auf Jesper Verlaat und Max Christiansen zurückgreifen. Nach zwei negativen Corona-Tests bei allen betroffenen Personen des Vereins hat das Mannheimer Gesundheitsamt die Quarantäne-Anordnung am Freitag aufgehoben, wie der SVW mitteilte. Verlaat und Christiansen können damit von sofort an wieder am Training teilnehmen und in der Heimpartie gegen Köln am Montag (19.00 Uhr) mitwirken. Der Verteidiger und der Mittelfeldspieler hatten sich nach zwei Corona-Fällen bei den Kurpfälzern zuletzt in häusliche Quarantäne begeben müssen.