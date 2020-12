Quarantäne nach Heimatbesuch: KSC in Würzburg ohne Gueye

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC wird sein Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ohne Stürmer Babacar Gueye bestreiten. Der 25-Jährige war am Montag von einem kurzen Heimatbesuch im Senegal zurückgekehrt und hat sich am Dienstag in fünftägige häusliche Quarantäne begeben. Nach dem Spiel in Würzburg soll er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wie ein Sprecher des badischen Fußball-Zweitligisten mitteilte. Das Vorgehen sei im Vorfeld so abgesprochen gewesen. Gueyes Teamkollegen bereiten sich seit Montag auf ihr erstes Pflichtspiel nach der kurzen Weihnachtspause vor.