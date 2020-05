Räuber überfallen Mann in eigener Wohnung

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Unbekannte haben einen Mann in seiner Ludwigsburger Wohnung überfallen und ausgeraubt. Nach ersten Polizeierkenntnissen klopften die maskierten Täter am Mittwochmorgen an die Wohnungstür des 22-Jährigen, bedrohten ihn mit einem Messer, verbanden ihm die Augen und stahlen ihm Bargeld in einer vierstelligen Summe sowie eine Kamera. Nachdem sie ihn in seine Einzimmerwohnung eingeschlossen hatten, flüchteten sie. Das Opfer rief einen Nachbarn an, der den Mann befreite. Die Polizei geht davon aus, dass der Besucher einer Bewohnerin die Räuber in das Mehrparteienhauses ließ, nachdem sie geklingelt hatten.