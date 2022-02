Räuber überfallen und fesseln 89-Jährige in ihrer Wohnung

Neckartailfingen (dpa/lsw) - Zwei maskierte Männer haben eine Seniorin in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) gefesselt und überfallen. Die Unbekannten klingelten am Morgen bei der 89-Jährigen und drängten sie in ihre Wohnung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Räuber fesselten die Frau und stahlen nach Polizeiangaben Geld und Schmuck. Der Frau blieb unverletzt und rief nach dem Überfall die Polizei. Die Suche nach den beiden Männern blieb zunächst ohne Erfolg.

