Rückrunden-Erfolgsserie geht weiter: Mainz 2:1 in Hoffenheim

Sinsheim (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und erstmals seit November wieder die Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen. Das Team von Trainer Bo Svensson gewann am Sonntag mit 2:1 (2:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim und zog damit an den Rivalen 1. FC Köln und Arminia Bielefeld vorbei. Robert Glatzel bereits nach 28 Sekunden und Dominik Kohr in der 41. Minute erzielten die Tore für die Gäste. Ihlas Bebou (39.) hatte das 1:1 für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß geschossen. Hoffenheim kann nach der zwölften Saisonniederlage die Europa-Ränge wohl endgültig abhaken.

