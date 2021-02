Rülke: Bevorzugte Deutschlandkoalition nicht um jeden Preis

Mannheim (dpa/lsw) - Schneiden die Grünen bei der Landtagswahl Mitte März überaus stark ab, will die FDP die Deutschlandkoalition mit CDU und SPD nicht um jeden Preis durchsetzen. «Natürlich darf man den Willen der Bürger nicht außer Acht lassen», sagte der baden-württembergische FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke dem «Mannheimer Morgen» (Dienstag). «Wenn die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Kretschmann als Ministerpräsidenten behalten will und es am Ende in Baden-Württemberg mehr Einhörner gibt als Leute, die Frau Eisenmann als Ministerpräsidentin haben wollen, kann das der FDP nicht gleichgültig sein.»

Es gebe allerdings zunächst mehr Anknüpfungspunkte zur CDU als zu den Grünen. «Deshalb sollten wir schauen, ob eine Deutschlandkoalition möglich ist», sagte der FDP-Spitzenkandidat.

Die Landes-FDP lag in Wahlumfragen zuletzt bei neun Prozent. Der neue Landtag wird am 14. März gewählt. Für die CDU tritt Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin an, für die Grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

