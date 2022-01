Rülke wirft Kretschmann «MPK-Märchen» und Symbolpolitik vor

Stuttgart (dpa) - Der baden-württembergische FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) reine Symbolpolitik im Kampf gegen das Coronavirus vorgeworfen. Kretschmann komme mit «MPK-Märchen», sagte er am Donnerstag beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart - er gebe der Ministerpräsidentenkonferenz die Schuld an Fehlern seiner Corona-Politik. Dabei sei die Konferenz aus Bund und Ländern gar kein rechtssetzendes Organ. Kretschmann könne Maßnahmen wie die sogenannte 2G-Plus-Regel oder Geisterspiele selbst in Baden-Württemberg durchsetzen, sagte Rülke. Kretschmann erwecke hingegen nur den Anschein des Handelns, erreiche aber in Realität nichts - und dort wo er Maßnahmen beschließe, mündeten sie in Chaos. Es gehe ihm nur um Symbolpolitik, sagte Rülke.

