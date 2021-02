Radfahrer stürzt bei Bad Dürrheim und verletzt sich tödlich

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Nach einem Sturz auf einer Straße bei Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein 24 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Er zog sich schwerste Kopfverletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, ist die Ursache des Sturzes auf der abschüssigen Strecke noch unklar. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall am Dienstagabend beteiligt gewesen seien. Die Polizei sucht daher nun nach Zeugen.

